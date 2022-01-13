Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские спортивные пары выиграли все медали на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Занявшие первую ступеньку пьедестала почёта Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили сразу три мировых рекорда.

Во второй день соревнований чемпионы мира в данной дисциплине получили 157,46 балла за произвольную программу, а в сумме набрали 239,82 балла. До этого Мишина и Галлямов превзошли мировой рекорд в короткой программе — 82,36 балла. Прежде лучшие результаты в мире в произвольной программе и по сумме баллов принадлежали паре из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуну.

Серебро турнира досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Они тоже по сумме баллов — 236,43 — показали результат, превышавший мировой рекорд.

Бронзовыми призёрами чемпионата Европы оказались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 227,23 балла.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на чемпионате Европы. За свой прокат она получила 90,45 балла. Это новый мировой рекорд в короткой программе. Фигуристка на выступлении исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.