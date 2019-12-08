https://static.news.ru/photo/4d22abaa-19b7-11ea-b744-fa163e074e61_660.jpg Иван Якимушкин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские команды заняли первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Золото завоевала команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова. Второе место заняли россияне Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Бронза досталась первой команде Норвегии.

Две женские команды России остались без медалей в эстафете на этапе в Лиллехаммере.

Ранее россиянин Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, писал NEWS.ru.