https://static.news.ru/photo/f7fbe50c-6069-11ea-8418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация лыжных гонок России/facebook.com

Российские лыжники заняли второе место в смешанной эстафете 4×5 км на молодёжном чемпионате мира, который проходит в немецком Обервизентале.

Первое место заняла сборная Норвегии, преодолев дистанцию за 54 минуты 40,5 секунды. В составе российской команды выступали Кристина Мацокина, Сергей Ардашев, Денис Филимонов и Нина Дуботолкина, они отстали от победителей на 26,7 секунды. Третье место заняли итальянские спортсмены (+40,2).

Ранее женская сборная России по лыжным гонкам заняла четвёртое место в эстафете 4×5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти. В составе сборной России выступали Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, писал NEWS.ru.