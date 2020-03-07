Российские лыжники заняли второе место в смешанной эстафете 4×5 км на молодёжном чемпионате мира, который проходит в немецком Обервизентале.
Первое место заняла сборная Норвегии, преодолев дистанцию за 54 минуты 40,5 секунды. В составе российской команды выступали Кристина Мацокина, Сергей Ардашев, Денис Филимонов и Нина Дуботолкина, они отстали от победителей на 26,7 секунды. Третье место заняли итальянские спортсмены (+40,2).
Ранее женская сборная России по лыжным гонкам заняла четвёртое место в эстафете 4×5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти. В составе сборной России выступали Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, писал NEWS.ru.
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