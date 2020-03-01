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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что у неё не было мыслей ни о каком реванше на чемпионате Европы в Белоруссии.

В первую очередь хотела доказать самой себе, а не тренерам и болельщикам, что я в хороших кондициях и готова бежать и выступать здесь, защищая честь своей страны. После приезда в...