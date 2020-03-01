Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Первое место заняла сборная Норвегии, преодолев дистанцию за 1 час 9 минут 53 секунды. Серебро завоевала команда Швейцарии (+1,2). В составе сборной России выступали Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко, они уступили победителям 1,7 секунды.
Ранее женская сборная России по лыжным гонкам заняла четвёртое место в эстафете 4×5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти. В составе сборной России выступали Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, писал NEWS.ru.
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