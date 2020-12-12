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Российские лыжники заняли все призовые места на гонке в Давосе

17:02, 13 декабря 2020 17
Александр Большунов Александр Большунов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

В воскресенье, 13 декабря, в швейцарском Давосе состоялась гонка с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках этапа Кубка мира. Все призовые места по итогам соревнований заняли российские лыжники.

Первым гонку завершил Александр Большунов. Он преодолел расстояние в 15 километров за 32 минуты 46,4 секунды. На втором месте расположился Андрей Мельниченко (+32,2 секунды). Бронзовая медаль досталась Артёму Мальцеву (+39,5).

Три европейские сборные не смогли принять участие в швейцарском этапе КМ в 2020 году. Национальные команды Швеции, Финляндии и Норвегии не приехали в Давос из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как ранее передавал NEWS.ru, на этапе КМ в Руке на территории Финляндии Александр Большунов завершил вторым гонку преследования свободным стилем на 15 км. Первое место занял спортсмен из Норвегии Йоханнес Клебо. Он пробежал 15 км свободным стилем за 35 минут 9,8 секунды. Россиянин преодолел дистанцию, уступив лидеру 0,7 секунды. Андрей Мельниченко пришёл девятым.

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