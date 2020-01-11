https://static.news.ru/photo/1c7fa75a-3546-11ea-913c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Мужская сборная России заняла третье место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

Первое место заняли французы Рено Же и Люка Шанава (14.30,66), второе — шведы Маркус Грате и Йохан Хагстрём (+0,09). Россияне Андрей Краснов и Глеб Ретивых уступили победителям 0,18 секунды.

Ранее финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третье — её соотечественница Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова финишировала 29-й, Лариса Куклина заняла последнее, 30-е место, писал NEWS.ru.