Российские лыжники выступят на ЧМ под флагом международной федерации

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Сборная России на предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе выступит под флагом Международной федерации лыжного спорта под названием National athletes of Russia.

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об этом журналистам ТАСС. Это решение подтвердил президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Конечно, оно также касается прыгунов и двоеборцев. К чемпионату мира будем готовить новую форму и комбинезоны, — заявил Дубровский.

Если россияне победят на соревнованиях, то во время награждения будет исполнятся гимн Международной Федерации лыжного спорта.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 22 февраля по 7 марта. Будут разыграны 24 комплекта наград вы лыжных гонках, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

Спортсмены из России не могут выступать под флагом и гимном страны до 16 декабря 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Изначально агентство настаивало на четырёхлетних санкциях, но Спортивный арбитражный суд (CAS) частично согласился с доводами российской стороны. Теперь экипировку можно наносить цвета российского флага и использовать слово «Россия» в названии команды.

Как писал NEWS.ru, российский лыжник Александр Большунов выиграл общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски».