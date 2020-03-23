https://static.news.ru/photo/78c123e6-6d1c-11ea-ad76-fa163e074e61_660.jpgФото: Сборная России по лыжным гонкам/vk.com
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что никто из спортсменов национальной сборной по лыжным гонкам не заявлял об интересе в переходе в биатлон.
Мы бы были очень рады, если бы наши лыжники — шестые-седьмые номера — попробовали себя в биатлоне. Но при мне никто из лыжников тему перехода в биатлон не поднимал, — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка — 2018 по лыжным гонкам Стина Нильссон вскоре перейдёт в биатлон. Изначально спортсменка собиралась выступать в лыжных гонках до Олимпиады 2022 года, после чего планировала сменить деятельность. Но из-за травмы, которую она получила в декабре 2019 года, лыжница изменила своё решение.