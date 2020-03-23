Фото: Сборная России по лыжным гонкам/vk.com

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала о том, как в Сочи прошёл чемпионат России по бобслею и скелетону во время пандемии коронавируса.

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходил в экстремальном режиме, но мы сумели соблюсти все нормы и правила, в соревнованиях в воскресенье участвовало меньше 100 человек, — цитирует Аникину ТАСС....