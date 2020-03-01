https://static.news.ru/photo/8d2b45c6-5ba8-11ea-809c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женская сборная России по лыжным гонкам заняла четвёртое место в эстафете 4×5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Золотые медали завоевали норвежские лыжницы, преодолев дистанцию за 50 минут 4,8 секунды. Второе место заняла сборная Финляндии (+30,3), третье — шведские лыжницы (+1.55,2).

В составе сборной России выступали Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, их отставание от победительниц составило 1 минута 55,3 секунды.

Ранее Непряева завоевала серебро в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии, писал NEWS.ru.