Женская сборная России по лыжным гонкам заняла четвёртое место в эстафете 4×5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Золотые медали завоевали норвежские лыжницы, преодолев дистанцию за 50 минут 4,8 секунды. Второе место заняла сборная Финляндии (+30,3), третье — шведские лыжницы (+1.55,2).
В составе сборной России выступали Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, их отставание от победительниц составило 1 минута 55,3 секунды.
Ранее Непряева завоевала серебро в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии, писал NEWS.ru.
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