https://static.news.ru/photo/6b8bd25e-dacb-11e9-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natsuki Sakai/Global Look Press

Российские легкоатлеты будут выступать на Олимпийских играх — 2020 в Токио вне зависимости от статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Лёгкая атлетика будет сто процентов выступать на Олимпийских играх вне зависимости от статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики, — сказала глава ОКР журналистам по итогам заседания Исполкома ОКР.

В начале декабря 2018 года ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Ранее Поздняков сообщил, что легкоатлеты на Олимпийских играх — 2020 в Токио будут выступать под флагом России, писал News.ru.