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Российские легкоатлеты призвали ВФЛА озвучить план по выходу из кризиса

11:28, 10 июня 2020
Мария Ласицкене Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова попросили новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) озвучить реальное положение дел в организации.

По словам атлетов, создаются ощущение, что российские спортсмены снова пропустят не только предстоящий летний̆ международный̆ сезон, но и Олимпийские игры в Токио.

Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной̆ арене и четкий план по выходу из кризиса, — говорится в заявлении спортсменов, опубликованном в Instagram Ласицкене.

Спортсмены уверены, что невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведёт к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и, соответственно, лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх.

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Ранее путём заочного голосования члены президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики утвердили председателей в комиссию по восстановлению ВФЛА в World Athletics. Комиссию возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика, писал NEWS.ru.

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