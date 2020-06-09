Российские легкоатлеты призвали ВФЛА озвучить план по выходу из кризиса

https://static.news.ru/photo/e301c046-aaf5-11ea-b17e-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова попросили новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) озвучить реальное положение дел в организации.

По словам атлетов, создаются ощущение, что российские спортсмены снова пропустят не только предстоящий летний̆ международный̆ сезон, но и Олимпийские игры в Токио.

Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной̆ арене и четкий план по выходу из кризиса, — говорится в заявлении спортсменов, опубликованном в Instagram Ласицкене.

Спортсмены уверены, что невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведёт к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и, соответственно, лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх.

Ранее путём заочного голосования члены президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики утвердили председателей в комиссию по восстановлению ВФЛА в World Athletics. Комиссию возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика, писал NEWS.ru.