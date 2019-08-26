https://static.news.ru/photo/5e1a68cc-c8ad-11e9-bce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что легкоатлеты на Олимпийских играх — 2020 в Токио будут выступать в национальной экипировке.

Все спортсмены будут представлять Россию. Все будут одеты в национальную экипировку. Представители лёгкой атлетики также будут представлять Россию, а не какой-то нейтральный статус, — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Поздняков добавил, что Всероссийской федерацией легкой атлетики была проделана колоссальная работа по устранению ошибок.

Также он добавил, что Игры в Токио станут первыми играми, где все российские спортсмены будут выступать под своим флагом.

Ранее главный тренер сборных команд России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) приложит максимум усилий, чтобы допущенные к международным соревнованиям российские легкоатлеты приняли участие в зарубежных турнирах, писал News.ru.