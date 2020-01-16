Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Мексики в пятом матче группового раунда квалификационного турнира чемпионата мира 2020 года.
Матч прошёл в финском городе Лохья и завершился победой россиян со счётом 15:7. В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.
17 января россияне встретятся со сборными Польши и Финляндии. На данный момент турнирную таблицу возглавляют команды России и Китая.
Ранее смешанная сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен