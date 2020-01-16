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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Рупольдинге

С самого начала сезона было понятно, что на медали будут претендовать [Александр] Логинов и [Матвей] Елисеев, а остальные буксуют. Рассказы про проблемы со смазкой и лыжами преувеличены. Тот же Елисеев...