https://static.news.ru/photo/d1323a4a-19c7-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Наталья Воронина Фото: Christian Einecke/imago sportfotodienst/Global Look Press

Женская сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке преследования на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нур-Султане.

В составе российской команды выступали Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова, спортсменки преодолели дистанцию за 3 минуты 4,346 секунды. Победу одержала сборная Канады (3.00,246), серебро у представительниц Нидерландов (3.00,350).

Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды. Первое место заняла команда Нидерландов (2.40,196). Сборные Канады и США были дисквалифицированы.