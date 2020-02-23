Российские конькобежки Елизавета Агафошина, Ирина Слесарева и Марина Автономова заняли второе место в командном спринте на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Польше.
Первое место заняла сборная Нидерландов, преодолев дистанцию за 1 минуту 30,605 секунды. Отставание россиянок составило 2,35 секунды. Бронзу завоевала команда Южной Кореи (+2,44).
Помимо этого, россиянки Елизавета Агафошина, Анастасия Григорьева и Александра Кравченко заняли третье место в командной гонке. Первой стала сборная Нидерландов, второе место заняли японские спортсменки.
Также российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Степан Чистяков и Артём Арефьев завоевали серебро в командном спринте чемпионата мира среди юниоров. Первое место заняла сборная Южной Кореи, третьими стали голландцы.
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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