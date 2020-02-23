https://static.news.ru/photo/834065e6-5649-11ea-b533-fa163e074e61_660.jpg Фото: SCS/Soenar Chamid/Global Look Press

Российские конькобежки Елизавета Агафошина, Ирина Слесарева и Марина Автономова заняли второе место в командном спринте на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Польше.

Первое место заняла сборная Нидерландов, преодолев дистанцию за 1 минуту 30,605 секунды. Отставание россиянок составило 2,35 секунды. Бронзу завоевала команда Южной Кореи (+2,44).

Помимо этого, россиянки Елизавета Агафошина, Анастасия Григорьева и Александра Кравченко заняли третье место в командной гонке. Первой стала сборная Нидерландов, второе место заняли японские спортсменки.

Также российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Степан Чистяков и Артём Арефьев завоевали серебро в командном спринте чемпионата мира среди юниоров. Первое место заняла сборная Южной Кореи, третьими стали голландцы.

Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.