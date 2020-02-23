Сборная России завоевала золото в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, который проходит в Польше.
В составе российской команды выступали Степан Чистяков, Даниил Алдошкин и Павел Таран, они преодолели дистанцию за 3 минуты 52,391 секунды. Вторыми стали японские спортсмены (+2,77). Бронзу завоевала команда Нидерландов (+3,49).
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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