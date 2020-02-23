Фото: Russian Skating Union/facebook.com

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала свою победу в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Спортсменка отметила, что долго ждала и готовилась к этому чемпионату мира. Сейчас я очень устала и не думала, что на последнем круге смогу догнать Вирер. Конечно, пять золотых медалей и...