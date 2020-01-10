https://static.news.ru/photo/7fe1435a-345e-11ea-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Денис Юсков Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная России занимает первое место в общем зачёте чемпионата Европы по конькобежному спорту 2020 года в голландском Херенвене.

Россияне в первый соревновательный день турнира завоевали пять медалей. Мужская и женская сборные завоевали золотые медали в командном спринте.

На дистанциях 1500 метров серебряные медали завоевали Евгения Лаленкова и Денис Юсков. Бронзу на этой же дистанции завоевала ещё одна россиянка Екатерина Шихова.

Чемпионат Европы завершится 12 января.

Ранее российский конькобежец Данила Семериков завоевал золотую медаль на дистанции 5000 метров на четвёртом этапе Кубка мира в японском Нагано, писал NEWS.ru.