Тренеры сборной России по биатлону подарили куртку с национальной российской символикой итальянскому наставнику сборной Норвегии Патрику Обереггеру, который сказал несколько фраз по-русски своим коллегам во время официальной тренировки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
Также в репортаже спецкора NEWS.ru можно увидеть рассказ Кристины Резцовой о контрольной тренировке, советы тренера сборной Кореи Андрея Прокунина его подопечной Анне Фролиной, стрельбу Ульяны Кайшевой и Анастасии Поршневой.
Как сообщал NEWS.ru, Кристина Резцова заняла третье место из шести участниц в 10-километровой гонке с общего старта на чемпионате мира в Антхольце.
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