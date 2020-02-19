https://static.news.ru/photo/72c96bc6-530c-11ea-85ba-fa163e074e61_660.jpg Патрик Обереггер Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тренеры сборной России по биатлону подарили куртку с национальной российской символикой итальянскому наставнику сборной Норвегии Патрику Обереггеру, который сказал несколько фраз по-русски своим коллегам во время официальной тренировки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Также в репортаже спецкора NEWS.ru можно увидеть рассказ Кристины Резцовой о контрольной тренировке, советы тренера сборной Кореи Андрея Прокунина его подопечной Анне Фролиной, стрельбу Ульяны Кайшевой и Анастасии Поршневой.

Как сообщал NEWS.ru, Кристина Резцова заняла третье место из шести участниц в 10-километровой гонке с общего старта на чемпионате мира в Антхольце.