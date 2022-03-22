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Российские клубы ЦСКА, «Зенит» и УНИКС исключили из баскетбольной Евролиги

Баскетбольная Евролига исключила российские ЦСКА, «Зенит» и УНИКС
17:59, 22 марта 2022
Российские клубы ЦСКА, «Зенит» и УНИКС исключили из баскетбольной Евролиги Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
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Российские клубы ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и УНИКС (Казань) дисквалифицированы из баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в Кубке Европы не сможет выступать краснодарский «Локомотив-Кубань». Все результаты команд из России будут аннулированы, а турнирная таблица переделана с учётом технических поражений всех команд из РФ. Решение о дисквалификации было принято ещё 28 февраля, а сейчас вступило в силу.

Ранее сообщалось, что УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили все российские клубы и сборные от участия в любом международном турнире. 

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