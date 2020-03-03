https://static.news.ru/photo/6a399326-5d1d-11ea-9f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: RUSSIAN TEAM DAILY // Сборная России по ХГ/vk.com

Сборная России по художественной гимнастике не выступит на этапе Гран-при, который пройдёт 7 и 8 марта в Брно (Чехия), из-за распространения инфекции коронавируса.

Как сообщила председатель Чешского союза современной гимнастики Бланка Млейнкова, до середины апреля отменяются все поездки российских гимнасток за границу, в том числе в Брно, — сообщает radio.cz.

Помимо российских спортсменок от участия в соревнованиях отказалась национальная команда Румынии, а израильский коллектив заявил о приезде в случае, если итальянские гимнастки будут отсутствовать.

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса, ранее писал NEWS.ru.