Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпиаду в Токио

https://static.news.ru/photo/2b1c3974-89c1-11eb-b4b9-96000091f725_660.jpg Фото: Фото:сайт Федерации гандбола России

Путёвку на летний Олимпийские игры в Токио завоевала женская сборная России по гандболу, обыграв команду Казахстана в матче олимпийского квалификационного турнира в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счётом 33:26 (17:16).

Это вторая победа на турнире для россиянок. В пятницу они одержали победу над командой Сербии. Таким образом, сборная РФ обеспечила себе как минимум второе место в группе и путёвку на Олимпиаду в Токио.

Российская женская сборная по гандболу является действу.щим олимпийским чемпионом.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) принял решение провести запланированные на лето Игры без зрителей из-за границы из-за распространения коронавируса. Стоимость уже приобретённых билетов иностранным болельщикам пообещали вернуть. Об этом писал NEWS.ru.