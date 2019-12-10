https://static.news.ru/photo/79960934-1b29-11ea-b105-fa163e074e61_660.jpg Фото: rushandball.ru

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Черногории в матче основного группового этапа чемпионата мира, проходящего в Японии, со счётом 35:28 (17:16).

Самой результативной стала Юлия Манагарова. На её счету 12 заброшенных мячей.

Таким образом, россиянки под руководством Амброса Мартина одержали седьмую победу на турнире и вышли в полуфинал ЧМ.

Мы в полуфинале чемпионата мира!



Победа над Черногорией обеспечила сборной России место в четверке сильнейших команд планеты. Но это только начало, ведь мы приехали #зазолотоммира ! #RUSMNE 35:28 #handballRussia #Japan2019 pic.twitter.com/t10ezpl88d — Гандбол России (@rushandball) December 10, 2019

11 декабря Россия завершит групповой этап матчем с Испанией.

Ранее главный тренер сборной России испанец Амброс Мартин высказл свою позицию по допинговой проблеме в российском спорте, писал NEWS.ru.