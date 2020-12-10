Российские гандболистки обыграли Черногорию на старте ЧЕ

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Женская сборная России по гандболу обыграла команду Черногории в стартовом матче основного раунда чемпионата Европы.

Матч завершился победой россиянок со счётом 24:23. Сборная России заняла первое место в турнирной таблице с 6 очками, Черногория имеет 0 очков и занимает последнее, сообщает Sportbox.

В следующем матче 11 декабря россиянки встретятся с командой Франции, а Черногория сыграет со шведками 13 декабря. Следом за основной частью турнира на чемпионате Европы начнётся 1/2 финала, куда попадут по две лучшие команды из каждой группы.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре бывшие главные тренеры мужской и женской сборных России Владимир Максимов и Евгений Трефилов были избраны в исполком Федерации гандбола России (ФГР).

В ноябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Федерация гандбола России (ФГР) прорабатывает вопрос создания в Москве Дворца гандбола международного уровня в Филях. По словам Рогозина, проект уже есть, основные решения приняты. 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона регбийного клуба «Фили» гандбольным центром.