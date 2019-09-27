https://static.news.ru/photo/bfeae3e2-e13a-11e9-a6d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при в Загребе.

Победители набрали 179,83 балла по сумме короткой и произвольной программ. На втором месте россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, которые набрали 177,58 балла. На третьем — немцы Анника Хоке и Роберт Кункель, у них — 156,31 балла.

Ещё одна российская пара в составе Анны Щегловой и Ильи Калашникова заняла четвёртое место, набрав 149,67 балла.

Артемьева и Назарычев вышли в финал юниорского Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее россиянка Каширина завоевала серебро на чемпионате мира по тяжёлой атлетике, писал News.ru.