Российские фигуристы примут участие в чемпионате Армении

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы будут принимать участие в чемпионате Армении по фигурному катанию, который пройдёт в Ереване с 27 по 28 мая. Соревнования являются открытыми. Об этом сообщает портал Metaratings.ru.

Информацию подтвердил спортивный агент и продюсер Ари Закарян. Отмечается, что в Армению приедут российские фигуристы из числа тех, кто участвовал в Олимпийских играх в Пекине, прошедших с 4 по 20 февраля.

Российские фигуристы сейчас не могут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации фигурного катания (ISU). Такое решение было принято 1 марта в связи со спецоперацией на территории Украины. Россияне по этой причине уже пропустили чемпионат мира во Франции.

16 апреля сообщалось, что Россию могут лишить права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию.