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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сделал официальное заявление, связанное с пандемией коронавируса.

Шишкарёв выразил сожаление из-за того, что пока нет возможности проводить спортивные мероприятия, но подчеркнул, что это необходимая пауза. Он добавил, что всем необходимо избегать больших скоплений людей и стараться проводить...