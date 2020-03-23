Российские фехтовальщики, участвовавшие в этапе Гран-при в Будапеште, пройдут тестирование на коронавирус.
Тестирование запланировано на 26 марта, в нём примут участие 24 спортсмена.
Симптомов заражения у команды не было, но после сбора спортсмены ушли на самоизоляцию, она закончилась, прошло 14 дней. Тестирование запланировано на четверг, — цитирует главного тренера сборной России Ильгара Мамедова ТАСС.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) объявила о приостановке проведения всех международных спортивных мероприятий в связи с распространением инфекции коронавируса сроком на 30 дней, писал NEWS.ru.