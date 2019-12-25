https://static.news.ru/photo/9d8d76de-2721-11ea-9228-fa163e074e61_660.jpg Ильгар Мамедов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что национальная команда во время Игр-2020 в Токио не будет проживать в Олимпийской деревне.

Хочешь — не хочешь, но в Олимпийской деревне сложнее концентрироваться. Туда пошёл, сюда пошёл, с кем-то встретился, заболтался. А на Олимпиаде энергетику нужно сохранять, — приводит слова Мамедова РИА Новости.

По словам тренера, команда будет жить и готовиться на базе в лесу в 50 километрах от объекта, где будут проходить соревнования. Заселяться в Олимпийскую деревню будут накануне соревнований только те, кому выступать, а потом обратно на базу.

На прошлых Играх-2016 в Бразилии россияне также проживали на удалении от столицы Олимпиады, где в итоге заняли первое общекомандное место, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Турнир по фехтованию на летних Олимпийских играх 2020 года пройдёт с 25 июля по 2 августа.

Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира во французском Сен-Море, писал NEWS.ru.