https://static.news.ru/photo/2bd1bfd8-3b75-11ea-b925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) выступят в качестве третьей стороны.

От фехтовальщиков в CAS будут Великая, Егорян и Дериглазова, — сообщили ТАСС в Федерации фехтования России.

Ранее сообщалось, что в споре между WADA и РУСАДА в качестве третье стороны выступит Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), писал NEWS.ru.