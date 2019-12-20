Российские бобслеисты Дмитрий Попов, Владислав Жаровцев, Егор Грязнов и Андрей Казанцев завоевали серебряные медали в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы в Германии.
Первое место занял немецкий экипаж Йонаса Януша (1 минута 38,51 секунда). Отставание россиян составило 0,16 секунды. Бронзу завоевал швейцарский экипаж Тимо Ронера (+0,22).
Ранее россиянин Максим Буров занял второе место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае, писал NEWS.ru.
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