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Российская биатлонистка Ирина Старых присоединится к национальной сборной на январских этапах Кубка мира.

Из состава команды на декабрьских этапах в сборной останутся Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Тамара Воронина отправится на Кубок IBU, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев со...