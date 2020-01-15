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Лёгкий форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Дарран Хиллиард после победы над мадридским «Реалом» со счётом 60:55 похвалил главного тренера соперника Пабло Лоса.

Мы знаем, как действуют на паркете они, они — как мы. У них отличный тренер, который грамотно выстраивает работу команды, — сказал Хиллиард корреспонденту NEWS.ru. В матче, который прошёл во...