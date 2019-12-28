https://static.news.ru/photo/95085bf6-29a5-11ea-884e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Eggert/facebook.com

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев заняли последнее десятое место в Рождественской гонке в Гельзенкирхене, совершив при этом по одному падению в прологе. Победу одержали норвежцы Марте Улсбу-Рёйселанн и Ветле Шостад Кристиансен.

Для норвежского дуэта это первая победа с 2006 года и пятая в истории. Второе место заняла украинская пара Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, а замкнули тройку лучших Анаис Бескон и Антонин Гигонна. Этот старт стал последним в карьере для немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, которая заняла четвёртое место в паре с Филиппом Навратом.

Как сообщал NEWS.ru, сборная Италии выиграла масс-старт в рамках Рождественской гонки в Гельзенкирхене.