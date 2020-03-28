Фото: russianbiathlon/instagram

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как тренируются спортсмены в условиях пандемии коронавируса.

Они не переставали заниматься, выходят на улицу, бегают. В лес же можно выходить, никто не запрещает. Они тренируются, работают, — цитирует Драчёва ТАСС.

Он отметил, что биатлонисты не посещают места скопления людей. Также у спортсменов и тренеров сборной дважды в день проверяют температуру.

Союз биатлонистов России опубликовал итоговый рейтинг сезона 2019-2020 и подвёл итоги Кубка России, который не был доведён до конца из-за распространения коронавируса. Явным лидером у мужчин стал представитель Тюменской области Александр Логинов, писал NEWS.ru.

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