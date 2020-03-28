https://static.news.ru/photo/0c3895da-70df-11ea-83ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: russianbiathlon/instagram

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как тренируются спортсмены в условиях пандемии коронавируса.

Они не переставали заниматься, выходят на улицу, бегают. В лес же можно выходить, никто не запрещает. Они тренируются, работают, — цитирует Драчёва ТАСС.

Он отметил, что биатлонисты не посещают места скопления людей. Также у спортсменов и тренеров сборной дважды в день проверяют температуру.

Союз биатлонистов России опубликовал итоговый рейтинг сезона 2019-2020 и подвёл итоги Кубка России, который не был доведён до конца из-за распространения коронавируса. Явным лидером у мужчин стал представитель Тюменской области Александр Логинов, писал NEWS.ru.