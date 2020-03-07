https://static.news.ru/photo/6fc7425e-6063-11ea-97dc-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Libor Plihal/CTK/Global Look Press

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал причину неудачных выступлений на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Вновь сказалась готовность инвентаря: не можем мы на такую погоду ничего найти, не можем пока с этим справиться, поскольку нет наработок, — цитирует Белозёрова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в чешском Нове-Место, стал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов, заняв 17-ю строчку в итоговом протоколе гонки. Матвей Елисеев финишировал 38-м, Александр Логинов — 65-м.