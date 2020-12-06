Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете

Сборная Норвегии в составе Стурлы Лэгрейда, Ветле Кристиансена и братьев Тарьея и Йоханнеса Бё одержала победу в первой эстафете биатлонного сезона на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
На вторую ступень пьедестала, благодаря усилиям Себастьяна Самуэльссона, поднялись шведы. Тройку лучших замкнул немецкий квартет. Россияне Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов показали один из лучших результатов на огневом рубеже и заняли четвёртое место.
Как писал NEWS.ru, женская сборная России по биатлону в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла четвёртое место на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.