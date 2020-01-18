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Российский биатлонист Матвей Елисеев объяснил, с чем связана его заминка на огневом рубеже в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Ноги сегодня чувствовали себя тяжеловато, из-за чего много проиграл, а лыжи на спуске не подводили. На стойке замёрзли руки, и из-за этого не мог схватить патрон и потерял несколько секунд,...