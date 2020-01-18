Мужская сборная Франции выиграла эстафетную гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
В составе французской команды выступали Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё и Кентен Фийон Майе. Они прошли дистанцию за 1 час 18 минут 11,2 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.
Второе место заняли норвежцы Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё и Ветле Шоста Кристиансен (+1.12,2; 0+10). Третьей стала сборная Австрии, в составе которой бежали Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер и Юлиан Эберхард (+1.24,3; 0+4).
Сборная России финишировала на четвёртом месте, за команду выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов (+1.32,3; 0+5).
Ранее NEWS.ru сообщал, что женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянки финишировали на 11-м месте (+2.33,8; 0+6). В составе сборной выступали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.
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