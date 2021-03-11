Российские биатлонисты провалили спринт в Нове-Место

https://static.news.ru/photo/c321f5be-8292-11eb-a256-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российские биатлонисты не смогли пробиться в 15 лучших в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, даже притом что трое россиян Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев отстреляли без промахов.

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, с чистой стрельбой показавший результат 22.07,2. Вторым финишировал норвежец Татьей Бё, отставший от лидера на 11,3 секунды, а замкнул тройку лучших итальянец Лукас Хофер с отставанием 14,8 секунды. Все трое призёров стреляли без промахов.

Лучший результат в российской команде показал Матвей Елисеев, занявший 16-е место (0 промахов, +49,9 секунды). Александр Логинов завершил гонку на 17-м месте (0 промахов, +50,2 секунды). Эдуард Латыпов показал 25-й результат (2 промаха, +1.07,4). Евгений Гараничев замкнул тридцатку лучших (0 промахов, +1.22,8).

Как писал NEWS.ru, директор ижевского Института физкультуры имени Тихонова профессор Илдус Гибадуллин — один из двух специалистов в России, защитивших докторскую диссертацию на основе исследований в биатлоне — рассказал об особенностях норвежской системы подготовки биатлонистов и лыжников.