https://static.news.ru/photo/889194a0-564b-11ea-960b-fa163e074e61_660.jpg Никита Поршнев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Победитель преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 9,5 секунды и не допустил промахов на четырёх огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+42,0; 3), третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен (+55,0; 2).

Россиянин Никита Поршнев занял 26-е место (+3.36,1; 4), Матвей Елисеев — 28-е (+4.18,6; 7). Всего на старт выходили 30 спортсменов.

Ранее NEWS.ru писал, что норвежка Марте Рёйселанд заняла первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира в Италии. Серебряную медаль завоевала итальянка Доротея Вирер, третьей стала шведка Ханна Эберг. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которая в день гонки отмечает свой 35-й день рождения, финишировала шестой.