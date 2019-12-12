Фото: JOHAN AXELSSON/www.imago-images.de/Global Look Press

Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.

Андерссон преодолела дистанцию 4 км за 16 минут 26,1 секунды, пройдя четыре огневых рубежа без промахов. Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина (+1,7), третье — французская биатлонистка Лу Жанмонно (+5,9)....