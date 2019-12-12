Ларс-Хельге Биркеланд Ларс-Хельге Биркеланд Фото: JOHAN AXELSSON/www.imago-images.de/Global Look Press

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд стал победителем суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.

Биркеланд преодолел дистанцию 6 км за 14 минут 39,6 секунды. Серебро завоевал итальянец Руди Дзини (+7,5), бронзу — француз Мартен Перрийя-Боттоне (+8,5).

Россиянин Саид Каримулла Халили занял 14-е место, Кирилл Стрельцов — 15-е, Василий Томшин — 19-е. Ильназ Мухамедзянов финишировал на последнем, 30-м месте.

Ранее биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU. Лучшей из российских спортсменок стала Полина Шевнина, писал NEWS.ru.

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