Российские биатлонисты не попали в тридцатку лучших в спринте

https://static.news.ru/photo/cd13fdd0-356f-11eb-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй этап Кубка мира в финском Контиолахти завершился провалом для российских биатлонистов, которые не смогли попасть в тридцатку лучших. Победу с чистой стрельбой одержал норвежец Тарьей Бё, преодолевший 10-километровую дистанцию за 24.03,7 минуты.

Второй результат показал немец Арнд Пайффер, также стрелявший без промахов. Он уступил победителю 13,9 секунд. Замкнул тройку лучших лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё (1 промах, +29,4 секунды). Россияне не справились с работой на огневом рубеже, за исключением Матвея Елисеева, который крайне неудачно прошёл последний круг. В итоге российские биатлонисты не попали даже в тридцатку лучших. Лучший результат показал Елисеев, финишировавший 33-м

Как писал NEWS.ru, женская программа второго этапа Кубка мира по биатлону открывается спринтерской гонкой на 7,5 км. Гонка начнётся 3 декабря в 18:30 мск.