Мы сейчас работаем над своими патронами, которые должны будут заменить немецкие, они очень хорошо держат ветер. Мы уже полтора года работаем с ЦНИИТочмаш, в этом году уже первую партию таких патронов получили, отстреливали их в Тюмени, всем понравилось. Надеемся, что если не в этом году, то в следующем точно перейдём на российские патроны, — цитирует Драчёва ТАСС.