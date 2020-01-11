https://static.news.ru/photo/830f64dc-3560-11ea-b1eb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал слова тренера женской национальной команды по стрельбе Леонида Гурьева, который посетовал на плохие патроны, использовавшиеся во время этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Мы сейчас работаем над своими патронами, которые должны будут заменить немецкие, они очень хорошо держат ветер. Мы уже полтора года работаем с ЦНИИТочмаш, в этом году уже первую партию таких патронов получили, отстреливали их в Тюмени, всем понравилось. Надеемся, что если не в этом году, то в следующем точно перейдём на российские патроны, — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третье — её соотечественница Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова финишировала 29-й, Лариса Куклина заняла последнее, 30-е место, писал NEWS.ru.