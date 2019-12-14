Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.
Первое место заняла сборная Норвегии: Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 4,7 секунды. Отставание российских спортсменок составило 8,2 секунды. Бронзовую медаль завоевала команда Швейцарии (+1.04,1), за которую выступали Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин и Лена Хекки.
Ранее российский биатлонист Александр Логинов стал обладателем бронзовой медали по итогам спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал NEWS.ru.
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