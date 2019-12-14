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Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

Ранее спортсменка сообщила, что решила приостановить свои выступления на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. Ей сейчас не очень радостно. Но она поступила...