Кристина Резцова Кристина Резцова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.

Первое место заняла сборная Норвегии: Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 4,7 секунды. Отставание российских спортсменок составило 8,2 секунды. Бронзовую медаль завоевала команда Швейцарии (+1.04,1), за которую выступали Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин и Лена Хекки.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов стал обладателем бронзовой медали по итогам спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал NEWS.ru.

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