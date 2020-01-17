Женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 46,4 секунды, использовав 9 дополнительных патронов. Второй стала сборная Франции (+10,7; 0+8), третье место заняла сборная Швейцарии (+20,7; 0+4).
Россиянки финишировали на одиннадцатом месте (+2.33,8; 0+6). В составе сборной выступали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.
Ранее первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге заняла норвежка Тириль Экхофф, второе — шведка Ханна Эберг, третьей стала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен