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Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

18:36, 11 декабря 2021
Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Валерия Васнецова (Россия) Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС
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Женская сборная России по биатлону в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Отставание от победительниц из Швеции составило 29,1 секунды.

Российские биатлонистки допустили 10 промахов, но при этом обошлись без штрафных кругов. Бронза досталась сборной Франции (+ 59,2 секунды).

Для российских биатлонисток эта медаль стала первой в нынешнем сезоне. Что касается мужчин, то они имеют в активе бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Ранее сообщалось, что французские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам мужской гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Первое место досталось французу Кентену Фийон Майе. Спортсмен допустил один промах (33.52,0).

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