Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российская спортсменка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нидерландах.

Первое место заняла австрийка Ванесса Херцог, преодолев дистанцию за 37,319 секунды. Отставание Фаткулиной составило 0,02 секунды. Бронзу завоевала японка Нао Кодайра (+0,07). Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на...