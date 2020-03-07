Женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Победительницы преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 14,8 секунды, использовав восемь дополнительных патронов на огневых рубежах. Второе место заняла сборная Франции (+28,7; 1+10), третье — немецкие биатлонистки (+57,0; 1+14).
Российские биатлонистки финишировали на пятом месте (+1.11,7; 1+12). В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в чешском Нове-Место, стал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов, заняв 17-ю строчку в итоговом протоколе гонки. Матвей Елисеев финишировал 38-м, Александр Логинов — 65-м.
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