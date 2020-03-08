Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф завоевала золотую медаль в гонке с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Победительница преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 0,8 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+25,3; 1), третье — немка Франциска Пройс (+32,4; 1).
Россиянка Лариса Куклина заняла десятое место (+1.21,5; 4), Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 17-й (+1.47,8; 4).
Ранее NEWS.ru писал о том, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место заняла сборная Франции, третье — немецкие биатлонистки. Россиянки финишировали пятыми. В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
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