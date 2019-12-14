https://static.news.ru/photo/9c013642-1f2f-11ea-80f4-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Российские биатлонистки не смогли занять призовые места в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Гонку выиграла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, преодолев дистанцию 10 км за 29 минут 14,6 секунды без промахов на четырёх огневых рубежах. Она стартовала в гонке восьмой.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+25,8; 2), бронза у ещё одной норвежки Ингрид Тандреволд (+39,7; 1). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая на 11-м месте (+1.25,1; 4).

Кристина Резцова заняла 18-е место (+1.49,3; 3), Екатерина Юрлова-Перхт — 22-е (+2.05,2; 3). Тамара Воронина, стартовавшая с последнего, 60-го места, закончила гонку на 36-й строчке (+3.02,7; 0).

Ранее женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.