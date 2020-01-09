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Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном матче командного турнира ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3.

Оба спортсмена провели на корте почти два с половиной часа. В первом матче противостояния с южноамериканцами Карен Хачанов сломил сопротивление Гуидо Пелью. Этот успех позволил команде выйти в полуфинал дебютного...