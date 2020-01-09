Светлана Миронова Светлана Миронова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей спринта в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Норвежка преодолела дистанцию в 7,5 км без промахов за 22 минуты 04,9 секунды. Второй финишировала немка Дениз Херрман (+33.1; 1 промах), третьей — француженка Жулия Симон (+47.4; 1).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, заняв 19-е место (+1:59.8; 2).

Остальные россиянки расположились на следующих позициях: Анастасия Поршнева — 29-е место (+2:16.8; 1), Лариса Куклина — 30-е место (+2:18.7; 2), Кристина Резцова — 50-я (+3:04.3; 3), Ирина Старых — 69-я (+3:51.3; 4).

Как сообщалось ранее, Поршнева выступает на январских этапах Кубка мира вместо Екатерины Юрловой-Перхт, писал NEWS.ru.

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