Российские биатлонистки не попали в тридцатку лучших на Кубке мира в Чехии

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе после победы в спринте одержал победу в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Лучший из россиян Матвей Елисеев занял десятое место.

Фийон-Майе с двумя промахами на четырёх огневых рубежах одержал победу с результатом минут 28.46,7. Вторым финишировал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё, также промахнувшийся дважды и проигравший 8,0...