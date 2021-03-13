Российские биатлонистки не попали в тридцатку лучших на Кубке мира в Чехии

Женская гонка преследования завершилась провалом сборной России. Ни одна из российских биатлонисток не попала в тридцатку лучших. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, для которой это четвёртый подряд успех.
Экхофф с одним штрафным кругом преодолела дистанцию за 27.13,6. Второе место с чистой стрельбой заняла белоруска Динара Алимбекова, уступившая победительнице 34,6 секунды. На третью ступень пьедестала поднялась немка Франциска Пройсс (2 промаха, +1.00,0).
Лучший результат в сборной России показала Лариса Куклина, занявшая 37-е место с тремя промахами. Остальные спортсменки не попали в очковую зону (топ-40).
Как сообщал NEWS.ru, французский биатлонист Кентен Фийон-Майе после победы в спринте одержал победу в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Лучший из россиян Матвей Елисеев занял десятое место.