Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в гонке с общего старта на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Старался концентрироваться хорошо на стрельбе. Мне повезло на первом рубеже, а на последнем я старался подольше отдышаться перед первым выстрелом. Я старался сохранять отрыв, когда лидировал, потому что никогда не...