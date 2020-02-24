Мужская сборная России по баскетболу во втором поединке отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года на своей площадке в Перми победила команду Северной Македонии — 77:67 (19:20, 19:16, 19:17, 20:14).
Самыми результативными в составе российской сборной стали капитан команды Виталий Фридзон (23 очка и 7 подборов) и Дмитрий Кулагин (15 очков, 7 результативных передач и 5 подборов).
У гостей лучшую результативность показали Шэйн Уиттингтон и Андрей Магдевски (по 14 очков).
Следующие матчи квалификационного турнира к Евробаскету-2021 россияне проведут осенью: 27 ноября — в гостях с Эстонией, 30 ноября — дома с Италией.
Итальянцам российские баскетболисты проиграли на выезде в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2021, ранее писал NEWS.ru.
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