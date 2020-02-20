В первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года мужская баскетбольная сборная России в Неаполе проиграла команде Италии — 64:83 (24:26, 9:15, 18:21, 13:21)
Самыми результативными у итальянцев стали Джампаоло Риччи (19 очков) и Лука Витали (15).
В составе нашей сборной лучшую результативность показали Дмитрий Кулагин (17 очков и 8 результативных передач) и Павел Антипов (14 очков).
В другом поединке этой отборочной группы сборная Северной Македонии на своей площадке уступила команде Эстонии — 72:81.
Во втором туре квалификационного турнира российская сборная 23 февраля в Перми сыграет с командой Северной Македонии.
Сборная звёзд России уступила команде мировых звёзд в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, писал ранее NEWS.ru.
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