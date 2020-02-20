Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце, прокомментировал свои эмоции после гонки.

Я хотел показать норвежским фанатам, что почувствовал мощь. Мне хотелось после победы кричать и бурно праздновать. Эта дисциплина очень хорошая, на старте я немного волновался и был рад, что избежал...